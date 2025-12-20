Сразу шесть человек погибли при столкновении автобуса и нескольких автомобилей в Омской области, сообщило ГУ МВД по региону в своем телеграм-канале.

«От полученных травм в карете скорой медицинской помощи скончался водитель пассажирского автобуса, пять его пассажиров скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Еще восемь человек пострадали, среди них двое детей. Один пострадавший доставлен в больницу скорой помощи №1, пять пострадавших, в том числе двое детей, эвакуируют в Омск, еще двоим медицинскую помощь оказали на месте.

По предварительным данным, водитель Volvo на пути в Омск в районе 548-го километра автодороги Р-402 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ПАЗ, шедшего по маршруту «Омск-Крутинка».

После этого на трассе столкнулись автомобиль Toyota, два КамАЗа и Volvo. Всего в ДТП попали шесть автомобилей. Ведомство уточнило, что по результатам проверки будет возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ.