Цифровой паспорт: что это и как получить

Цифровой паспорт — добровольная альтернатива бумажных документов, он упростит идентификацию. Предъявлять его можно через приложение «Госуслуги». С 29 декабря 2025 года в России стартует второй этап внедрения цифрового паспорта, его возможности расширят.

Внедрение цифрового паспорта началось в 2023 году после указа президента Владимира Путина. Электронный документ содержит сведения о ФИО, дате рождения, месте регистрации, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, а также водительское удостоверение и СТС при наличии.

Что такое цифровой паспорт

Цифровой паспорт доступен в специальном сервисе в мобильном приложении «Госуслуги». Он позволяет в определенных законом случаях подтверждать свою личность с помощью смартфона. Такой документ выглядит как QR-код, формируемый на основе ключевых данных человека.

Такой ID с зашифрованными персональными данными нельзя заскринить и использовать повторно — срок его действия всего несколько минут, затем он обновляется. Считать цифровой паспорт можно только приложением «Госуслуги» со специальной функцией «Госкан».

Как получить цифровой паспорт

Получение цифрового документа бесплатно. Чтобы стать обладателем электронного паспорта, потребуется верифицированный аккаунт в «Госуслугах». Сгенерировать QR-код можно в мобильном приложении сервиса.

Для этого необходимо перейти во вкладку «Документы» и выбрать паспорт в верхней части экрана «Для предъявления». После этого нажать на кнопку «Предъявить данные» в нижней части экрана и дождаться генерации QR-кода.

Предоставление цифрового паспорта является добровольным — вместо него всегда можно показать бумажный документ. Более того, в ряде ситуаций без традиционного паспорта не обойтись, так как электронная альтернатива внедряется поэтапно.

Зачем нужен цифровой паспорт

Цифровой паспорт с сентября 2024 года разрешили использовать для входа в кинотеатры, музеи, офисные центры с пропускной системой, покупки алкогольной и табачной продукции, отправки или получения посылок и заказных писем на почте.

С 29 декабря 2025 года цифровой паспорт начнут принимать в банках и страховых компаниях для повторных визитов и операций, а также в МФЦ. В перспективе электронное удостоверение будут использовать при заселении в гостиницах, в поездах и медицинских организациях.

Где нельзя использовать цифровой паспорт

Цифровой паспорт не принимается при первичном открытии банковских счетов или вкладов, поскольку нормы ЦБ требуют предъявления оригинала бумажного паспорта для идентификации новых клиентов.

Кроме этого, цифровой паспорт неприменим в нотариальных действиях, сделках с недвижимостью, выдаче доверенностей или наследственных делах, здесь законодательство требует бумажный документ в обязательном порядке.

Также QR-код нельзя использовать при получении загранпаспорта, трудоустройстве с проверкой документов, выезде за границу, судебных процессах, сложных медицинских процедурах, где требуется полный пакет оригинальных документов.