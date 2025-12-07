Приметы и лунный календарь на 7 декабря

Возле домашних икон в этот день ставили свечи

Екатеринин день отмечается в народном календаре 7 декабря. В астрологии на эту дату приходится завершение 17-го лунного дня. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с этим днем.

Считалось, что утром 7 декабря услышать крик птицы — хорошая примета, зима будет благополучной. Возле домашних икон в этот день ставили три свечи — для того, чтобы род не прерывался.

Нельзя в этот день незамужним девушкам ругаться, ссориться, разговаривать на повышенных тонах — останутся без суженного. Замужней женщине лучше не надевать новую обувь — к изменам мужа. Не рекомендуется мести пол и стирать в этот день.

Погодные приметы на 7 декабря гласили, что если снег падает крупными хлопьями — зима будет затяжная. Облака быстро бегут по небу — грядут холода. Сугробы оседают быстро — к оттепели. Лед трещит на реке — к морозным дням.

По лунному календарю завершается 17-й день цикла Луны. Первая половина дня считается благоприятной, можно планировать дружеские встречи и творческие дела. Однако нельзя терять голову, так как дата наполнена неконтролируемой энергией.