Человек и компьютер
Человек и компьютер
Обязательное обновление Windows 11 сломало SSD-накопители

Sibnet.ru
SSD-накопитель
Фото: Laineema / CC BY 2.0

Российские пользователи Windows 11 массово пожаловались на «синий экран смерти» и другие сбои после установки обновления KB5063878.

Патч KB5063878 был выпущен еще в августе. Обновление содержит различные улучшения безопасности внутренних функций ОС. В нем содержится 107 проблем безопасности, в том числе уязвимость «нулевого дня».

Сразу после выхода KB5063878 некоторые пользователи, преимущественно из Японии, заявили, что патч повредил их SSD-накопители. Microsoft почти сразу начала расследование, однако затем заявила, что связь между патчем и отказами накопителей не обнаружена.

Теперь на схожие проблемы на тематических форумах стали жаловаться российские пользователи. Операционная система в какой-то момент перестает корректно определять SSD-накопитель.

Ошибка возникает в случаях, когда SSD заполнен более чем на 60% и происходит единовременная запись не менее 50 ГБ данных. Единственным рабочим способом восстановления на данный момент остается откат обновления.

Тема: Человек и компьютер
Хайтек #Софт
