Хайтек
Минцифры расширило белый список сайтов

Sibnet.ru
Вышка сотовой связи
Фото: © U.S. Department of Agriculture

Минцифры расширило перечень российских цифровых платформ, которые будут доступны при отключениях мобильного интернета, вводимых в регионах страны по соображениям безопасности.

В обновленный белый список вошли сайты Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», платформы «Россия — страна возможностей», ресурса «Домклик», охранной системы «Цезарь Сателлит», «Известий», ТАСС, онлайн-кинотеатра Okko.

Белый список формируется Минцифры из наиболее популярных сетевых ресурсов России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти. Ведомство пересматривает перечень на еженедельной основе.

Массовые отключения мобильного интернета в российских регионах стали практиковаться с весны 2025 года для противодействия атакам украинских дронов, использующих сотовые сети для навигации и передачи координат.

Белый список: какие сайты доступны при отключении интернета
