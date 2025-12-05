НАВЕРХ
Долина объяснила молчание о квартире шоком и требованиями следствия

Sibnet.ru
Лариса Долина в программе «Пусть говорят» на Первом канале
Фото: © кадр из программы «Пусть говорят» на Первом канале

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что не комментировала ситуацию со своей квартирой, так как была в состоянии шока, а также дала подписку о неразглашении, пока шло следствие.

«Почему я молчала все это долгое время? Потому что сначала я была в шоке. Я была в таком шоковом состоянии, что не понимала, как мне жить дальше. Потом, когда начались судебные разбирательства, я в интересах следствия <...> подписку дала о неразглашении», — сказала Долина в интервью ведущему «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым, фрагмент передачи опубликован на сайте Первого канала.

Певица также рассказала, что мошенники угрожали ей и следили за семьей артистки. «Вот, например, такая скрытая угроза. Мои девочки уезжают на дачу, на этот загородный участок. Они туда уезжают, мне звонит Князев (один из мошенников) и говорит: „А ваши девочки сейчас на даче, да?''. Я говорю: „Да''. Они мне говорят: „Вы не волнуйтесь, мы присмотрим за ними''», — поделилась Долина.

Запись интервью Долиной выйдет вечером 5 декабря на Первом канале. Анонсируется, что певица сделает важное заявление.

Певица в 2024 году продала свою квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей, но затем заявила, что сделала это под влиянием мошенников. Суды нескольких инстанций вернули ей квартиру. При этом добросовестная покупательница Полина Лурье лишилась и жилья, и денег.

