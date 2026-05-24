Размер маткапитала в ближайшие годы превысит 1 млн рублей

Размер материнского капитала в России в ближайшие годы превысит 1 млн рублей, индексация происходит ежегодно, сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Материнский капитал ежегодно индексируется, и в ближайшие годы он уже превысит отметку в 1 млн рублей. Это, я думаю, очень значимая поддержка, позволяющая в том числе участвовать в жилищных программах, помочь в формировании первоначального взноса для приобретения жилья», — сказал ТАСС Котяков.

Он подчеркнул, что многодетные семьи при рождении третьего ребенка могут получить еще 450 тысяч рублей для погашения ипотеки.

В 2026 году выплата на первого ребенка составляет 728 921,9 рубля, а на второго, если семья раньше не получала такую поддержку, — 963 243,17 рубля.