Раскрыт самый крупный должник России

Бангладеш стал крупнейшим должником России, следует из данных Всемирного банка. Он обогнал многолетнего лидера — Белоруссию.

Задолженность этого южноазиатского государства перед Москвой в 2024 году резко выросла почти на 19%, достигнув максимальных в современной истории 7,8 миллиарда долларов, пишет РИА Новости.

Одновременно долг Белоруссии по итогам прошлого года снизился на 125 миллионов долларов — до 7,6 миллиарда. Республика являлась самым крупным должником России с 2001 года, при этом годом ранее лидировал также Бангладеш.

Тройку должников замыкает Индия, чьи обязательства выросли на 19% — до 4,9 миллиарда долларов. В пятерку также вошли Египет, чей долг подрос достиг 4,1 миллиарда, также Вьетнам с объемом задолженности в 1,4 миллиарда.

Более миллиарда долларов России должны Афганистан и Йемен. Всего в списке должников 38 государств, самая небольшая сумма у Гренады — всего две тысячи долларов.