НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Раскрыт самый крупный должник России

Источник:
РИА Новости
561 1
Бангладеш
Бангладеш
Фото: Wikimedia / CC BY-SA 1.0

Бангладеш стал крупнейшим должником России, следует из данных Всемирного банка. Он обогнал многолетнего лидера — Белоруссию.

Задолженность этого южноазиатского государства перед Москвой в 2024 году резко выросла почти на 19%, достигнув максимальных в современной истории 7,8 миллиарда долларов, пишет РИА Новости.

Одновременно долг Белоруссии по итогам прошлого года снизился на 125 миллионов долларов — до 7,6 миллиарда. Республика являлась самым крупным должником России с 2001 года, при этом годом ранее лидировал также Бангладеш.

Тройку должников замыкает Индия, чьи обязательства выросли на 19% — до 4,9 миллиарда долларов. В пятерку также вошли Египет, чей долг подрос достиг 4,1 миллиарда, также Вьетнам с объемом задолженности в 1,4 миллиарда.

Более миллиарда долларов России должны Афганистан и Йемен. Всего в списке должников 38 государств, самая небольшая сумма у Гренады — всего две тысячи долларов.

Еще по теме
«Зимнее яйцо» Фаберже продали за рекордную сумму. ФОТО
Часть россиян получат две пенсии в декабре
Стоимость серебра с начала 2025 года выросла в два раза
Средние зарплаты от 150 тыс. рублей зафиксированы в четырех регионах
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Глава Минпромторга назвал плохим средний возраст авто в России
Залужный заявил о возможности мира без «полной победы» Украины
Маск раскрыл имя следующего президента США
Венгрия заявила о подготовке Европы к войне с Россией
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
45
Венгрия заявила о подготовке Европы к войне с Россией
44
Трамп увидел хороший шанс для заключения сделки по Украине
28
Китай обложит налогом презервативы
24
Еще один танкер из России атаковали у берегов Турции
22
Поклонская заявила о «разрыве всех отношений с христианством»