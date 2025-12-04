Роскомнадзор подтвердил блокировку FaceTime

Роскомнадзор подтвердил введение ограничительных мер для сервиса FaceTime, он блокируется на территории страны.

Ведомство уточнило, что FaceTime используется для «организации и проведения террористических действий», а также для «вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан».

FaceTime — приложение компании Apple, позволяющее совершать видеозвонки и аудиозвонки устройствами на базе iOS, iPadOS или macOS. Программа по умолчанию устанавливается на iPhone, iPod Touch, iPad, компьютеры iMac и ноутбуки MacBook.

Для звонков по FaceTime не требуется регистрация. Пакеты данных передаются с помощью технологии VoIP по WiFi или в рамках мобильных интернет-пакетов.