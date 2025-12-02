НАВЕРХ
Бездомных собак использовали для раздачи бесплатного Wi-Fi

Sibnet.ru
Участник проекта Lai-fi
Участник проекта Lai-fi
Фото: © Lai-fi

Необычный проект реализовали в Екатеринбурге, в его рамках бездомные собаки приступили к раздаче в городе бесплатного Wi-Fi, сообщается на официальном сайте организаторов.

Инициаторами акции под названием Lai-fi стали студия Hot Singles, фонд «ЗооЗащита» и местный оператор связи «Мотив», она призвана обратить внимание людей на проблему бездомных животных.

Активисты закрепили на спину собакам небольшой рюкзачок, где было спрятано все необходимое оборудование для раздачи интернета. Такие мобильные точки доступа обеспечивают скорость до 100 Мбит/с.

Проект пока находится на ранней стадии бета-тестирования, в нем участвуют только три собаки из приюта — Ева, Рекс и Джек.

