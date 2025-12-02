Приметы и лунный календарь на 2 декабря

Топором в этот день простукивали углы дома от нечисти

Авдеев день отмечается в народном календаре 1 декабря. В астрологии на эту дату приходится завершение двенадцатого лунного дня. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с этим днем.

Так, особо опасными в эту дату считали ссоры и конфликты между домочадцами. Запрещалось лениться и оставлять в доме беспорядок — по поверьям, это привлекало темные силы. Нельзя было держать дверь открытой — через нее из дома может уйти семейное благополучие.

Существовало поверье, что 2 декабря в обычный мир выходила разнообразная нечисть. Поэтому на улицу старались лишний раз не выходить, а хозяин в этот день обходил дом с зажженной свечой и обухом топора простукивал дверные косяки и конные рамы.

Погодные приметы гласили, что если в этот день идет снег и дует сильный ветер — зима будет холодной и затяжной. Высокие сугробы к этому дню — лето ожидается урожайным. Ясное небо сулило резкое похолодание.

По лунному календарю завершается двенадцатый день цикла Луны, он считается тихим и спокойным. Не стоит начинать 2 декабря важные дела. Также стоит помнить, что этот день возможна повышенная эмоциональность и обидчивость, этим чувствам лучше не поддаваться.