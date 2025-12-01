Вышел тизер финального дополнения Atomic Heart

Российская студия Mundfish представила тизер четвертого дополнения для игры Atomic Heart. DLC станет последним для первой части, завершив историю майора Нечаева.

Новая глава покажет финальное противостояние Нечаева и Близняшки с ХРАЗом, который обрушит на героев всю роботизированную мощь Предприятия 3826. Кроме хорошо знакомых противников, геймеры встретят в DLC новых врагов.

Ранее для Atomic Heart вышли дополнения «Узник Лимбо», «Инстинкт Истребления» и «Чары морских глубин». Дата выхода последнего дополнения для Atomic Heart пока неизвестна, но разработчики отмечают, что ждать осталось недолго.

Atomic Heart — приключенческий ролевой боевик с открытым миром, действие которого разворачивается в альтернативном Советском Союзе 1955 года. Студия ранее уже анонсировала вторую часть игры.