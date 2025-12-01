НАВЕРХ
#Онлайн-игры #Приключения #Ролевые игры #Консоли #Платформеры #Симуляторы

Вышел тизер финального дополнения Atomic Heart

Источник:
Sibnet.ru
144 0

Российская студия Mundfish представила тизер четвертого дополнения для игры Atomic Heart. DLC станет последним для первой части, завершив историю майора Нечаева.

Новая глава покажет финальное противостояние Нечаева и Близняшки с ХРАЗом, который обрушит на героев всю роботизированную мощь Предприятия 3826. Кроме хорошо знакомых противников, геймеры встретят в DLC новых врагов.

Ранее для Atomic Heart вышли дополнения «Узник Лимбо», «Инстинкт Истребления» и «Чары морских глубин». Дата выхода последнего дополнения для Atomic Heart пока неизвестна, но разработчики отмечают, что ждать осталось недолго.

Atomic Heart — приключенческий ролевой боевик с открытым миром, действие которого разворачивается в альтернативном Советском Союзе 1955 года. Студия ранее уже анонсировала вторую часть игры.

Еще по теме
Ubisoft подтвердила создание сериала по франшизе Far Cry
S.T.A.L.K.E.R. под запретом: что грозит российским геймерам
Разработчика S.T.A.L.K.E.R. признали нежелательным в России
Хардкорный шутер Escape from Tarkov вышел в Steam
смотреть все
Игры #Шутеры
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS «выключил» свечение
Белое вещество выпало из носа Зеленского. ВИДЕО
Украина отказалась выполнять ключевой пункт мирного плана Трампа
Новую пенсионную реформу назвали неизбежной
Обсуждение (0)
Картина дня
Трамп увидел хороший шанс для заключения сделки по Украине
Мадуро пообещал Трампу уйти с поста президента Венесуэлы
Симоньян вернулась в телеэфир
Опровергнут запрет на ввоз праворульных авто в Россию
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
63
Украина отказалась выполнять ключевой пункт мирного плана Трампа
44
Трамп увидел хороший шанс для заключения сделки по Украине
27
Глава офиса Зеленского подал в отставку
22
Путин утвердил повышение НДС
21
Детей в Северной Корее заставят говорить по-русски