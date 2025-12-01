НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Утильсбор на автомобили вырос с 1 декабря

Источник:
Sibnet.ru
509 1

Новые правила расчета утильсбора на автомобили начали действовать с 1 декабря 2025 года. Тариф резко вырос при растаможке иномарок с двигателями мощнее 160 лошадиных сил.

Утилизационный сбор — это одноразовый платеж, который взимается с импортеров, производителей или покупателей автотранспортных средств за переработку автомобилей после их эксплуатации.

По новым правилам Минпромторга базовая ставка будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а дополнительный коэффициент — на основании мощности двигателя. Он будет расти до 2030 года.

Льготный утилизационный сбор для физлиц станет распространяться только на машины мощностью до 160 лошадиных сил: 3,4 тысячи для новых автомобилей, 5,2 тысячи рублей — для авто старше трех лет. Если мотор мощнее 160 «лошадей», то сбор будет таким же «коммерческим» — от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.

Повышение ставок утильсбора существенно увеличит стоимость таких ходовых моделей, как Toyota RAV4, Toyota Highlander, Honda CR-V, Hyundai Custo, Volkswagen Tiguan, BMW X3, Subaru Forester и других.

Авто #Авторынок #Законы
Обсуждение (1)
Топ комментариев

EvgenAEY

Ну началось и снова не гибнут пенсионеры, нахлебники, работали во благо элиты работали, а теперь перестали...

Alex B 69

Страна, выпускающяя УАЗики и ТАЗы, блокирует ввоз гибридов из за технического несовершенства своих средств...

kraft1

Когда поднимали пенсионный возраст Путин сказал что у нас самый высокий рост продолжительности жизни...

-Керя-

Что могу сказать - Прощаем всем , но не прощаем своим...