Утильсбор на автомобили вырос с 1 декабря

Новые правила расчета утильсбора на автомобили начали действовать с 1 декабря 2025 года. Тариф резко вырос при растаможке иномарок с двигателями мощнее 160 лошадиных сил.

Утилизационный сбор — это одноразовый платеж, который взимается с импортеров, производителей или покупателей автотранспортных средств за переработку автомобилей после их эксплуатации.

По новым правилам Минпромторга базовая ставка будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а дополнительный коэффициент — на основании мощности двигателя. Он будет расти до 2030 года.

Льготный утилизационный сбор для физлиц станет распространяться только на машины мощностью до 160 лошадиных сил: 3,4 тысячи для новых автомобилей, 5,2 тысячи рублей — для авто старше трех лет. Если мотор мощнее 160 «лошадей», то сбор будет таким же «коммерческим» — от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.

Повышение ставок утильсбора существенно увеличит стоимость таких ходовых моделей, как Toyota RAV4, Toyota Highlander, Honda CR-V, Hyundai Custo, Volkswagen Tiguan, BMW X3, Subaru Forester и других.