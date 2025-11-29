Суд запретил ввоз в Россию праворульных и гибридных авто

Арбитражный суд Приморского края принял решение, которое блокирует ввоз в Россию праворульных и гибридных автомобилей. Судебный орган изменил порядок выдачи ключевых документов — СБКТС и ЭПТС.

СБКТС — свидетельство безопасности конструкции транспортного средства, которое выдается испытательными лабораториями. ЭПТС — электронный паспорт транспортного средства. Без этих документов автомобиль невозможно поставить на учет.

Несколько испытательных лабораторий Владивостока ранее лишили аккредитации на выдачу СБКТС и ЭПТС, пишет Mash. Одна из фирм решила оспорить решение Росаккредитации в суде. Ответчиком также выступала Федеральная служба по аккредитации.

По результатам проверок Росаккредитации арбитражный суд Приморского края решил, что госорган прав и праворульные автомобили не могут получать свидетельство безопасности из-за несоответствия фар ближнего света правостороннему движению.

Кроме того, по решению суда при вводе поддержанных гибридов теперь нужно проводить оценку выбросов на холостом ходу. Однако гибридные авто без нагрузки работают от батареи, и значит, пройти такую проверку физически не могут, что также делает выдачу документов невозможной.