НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Суд запретил ввоз в Россию праворульных и гибридных авто

Источник:
Mash
504 4
Wink
Фото: © Sibnet.ru

Арбитражный суд Приморского края принял решение, которое блокирует ввоз в Россию праворульных и гибридных автомобилей. Судебный орган изменил порядок выдачи ключевых документов — СБКТС и ЭПТС.

СБКТС — свидетельство безопасности конструкции транспортного средства, которое выдается испытательными лабораториями. ЭПТС — электронный паспорт транспортного средства. Без этих документов автомобиль невозможно поставить на учет.

Несколько испытательных лабораторий Владивостока ранее лишили аккредитации на выдачу СБКТС и ЭПТС, пишет Mash. Одна из фирм решила оспорить решение Росаккредитации в суде. Ответчиком также выступала Федеральная служба по аккредитации.

По результатам проверок Росаккредитации арбитражный суд Приморского края решил, что госорган прав и праворульные автомобили не могут получать свидетельство безопасности из-за несоответствия фар ближнего света правостороннему движению.

Кроме того, по решению суда при вводе поддержанных гибридов теперь нужно проводить оценку выбросов на холостом ходу. Однако гибридные авто без нагрузки работают от батареи, и значит, пройти такую проверку физически не могут, что также делает выдачу документов невозможной.

Еще по теме
Утвержден новый тарифный коридор по ОСАГО
Верховный суд запретил водить авто после употребления катинонов
Госавтоинспекция проведет сплошные проверки на дорогах
Названы условия замены автоматически продленных прав
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS взял курс на Землю
Срок службы российского интернета подошел к концу
Джеймс Кэмерон призвал отказать фильмам Netflix в праве на «Оскар»
Белое вещество выпало из носа Зеленского. ВИДЕО
Обсуждение (4)
Картина дня
Трамп закрыл воздушное пространство над Венесуэлой
Путин утвердил повышение НДС
Роскомнадзор пригрозил полной блокировкой WhatsApp
Глава офиса Зеленского подал в отставку
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

47343

А Власти говорили что не будут изменять налоги до 2030г в общем очередная ложь

DADMAL

Кто бы их уже заблокировал товарищи раз и навсегда.

10Granit10

государством правят садомиты чему удевляться.

niktb

Гнать, держать и не пущать...! Все на что способны.А ничего, что для долбанного Макса нужно свежий телефон...