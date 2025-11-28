МОК допустил фигуристов Петросян и Гуменника на Олимпиаду-2026

Международный олимпийский комитет официально подтвердил участие российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника в зимних Олимпийских играх 2026 года.

Спортсмены будут выступать в нейтральном статусе, без государственной символики, сообщается на сайте организации.

Петросян и Гуменник завоевали право участвовать в Олимпиаде, выиграв квалификационный турнир в Пекине в сентябре. После этого спортсмены ожидали решения специальной комиссии МОК, которая должна была допустить их к участию в Играх.

Петросян — действующая чемпионка России. Гуменник занял четвертое место на последнем национальном чемпионате, но ранее завоевал золотую медаль в финале Гран-при России. Оба спортсмена владеют сложнейшими элементами — четверными прыжками.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.