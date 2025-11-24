Тейлор Бек вернулся в ХК «Сибирь»

Канадский нападающий Тейлор Бек вернулся в состав хоккейного клуба «Сибирь». Новый контракт с 34-летним форвардом рассчитан до конца сезона 2026/2027, сообщила пресс-служба новосибирской команды.

Бек уже выступал за «снежинок» с 2022 по 2025 годы и был одним из главных плеймейкеров команды. Он провел за клуб 196 матчей, в которых набрал 156 очков (51+114) и неоднократно признавался лучшим игроком.

В КХЛ канадец выступает с 2017 года. Карьеру в России Бек начинал в «Автомобилисте», затем успел поиграть «Куньлунь Редстар», «Авангарде», «Металлурге» и минском «Динамо».

Пост о возвращении Бека в Новосибирск за короткое время собрал в телеграм-канале «Сибири» более 500 комментариев болельщиков. Большинство из них рады камбэку канадца.