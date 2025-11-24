НАВЕРХ

Тейлор Бек вернулся в ХК «Сибирь»

Источник:
Sibnet.ru
206 0
Фото: © пресс-служба ХК «Сибирь»

Канадский нападающий Тейлор Бек вернулся в состав хоккейного клуба «Сибирь». Новый контракт с 34-летним форвардом рассчитан до конца сезона 2026/2027, сообщила пресс-служба новосибирской команды.

Бек уже выступал за «снежинок» с 2022 по 2025 годы и был одним из главных плеймейкеров команды. Он провел за клуб 196 матчей, в которых набрал 156 очков (51+114) и неоднократно признавался лучшим игроком.

В КХЛ канадец выступает с 2017 года. Карьеру в России Бек начинал в «Автомобилисте», затем успел поиграть «Куньлунь Редстар», «Авангарде», «Металлурге» и минском «Динамо».

Пост о возвращении Бека в Новосибирск за короткое время собрал в телеграм-канале «Сибири» более 500 комментариев болельщиков. Большинство из них рады камбэку канадца.

Еще по теме
«Сибирь» одержала волевую победу в основное время
«Сибирь» прервала рекордную серию поражений
ХК «Сибирь» нашел нового ассистента главного тренера
Очередной тренер покинул «Сибирь» после 13 поражений
смотреть все
Спорт #Хоккей #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
Российские паралимпийцы
Российских паралимпийцев допустили к участию с флагом и гимном
27.09.2025 14:46
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Корова на берегу реки
Российские атлеты доказали попадание допинга из молока коровы
09.08.2025 18:15
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

mosquito__2010

у бандеровской украины которую создал запад незаконным гос. переворотом в феврале 2014 г. для нанесения...

kygear

Лучшие заводы лучшее жильё.всё туда шло из СССР.и вот насытившись ребята решили что больше брать нечего...

physx

Ой, как так то?! Он же вешал лапшу, что дела идут хорошо

gena415

ни чего не понятно , или я проспал Россия что проиграла в конфликте? , Украина стоит у стен Кремля? а...