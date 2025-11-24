НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ФСБ застрелила двух планировавших теракт на железной дороге Алтая

Источник:
Sibnet.ru
430 3
Ликвидация диверсантов на железной дороге в Алтайском крае
Фото: © кадр из видео ЦОС ФСБ России

Сотрудники ФСБ застрелили двух человек, которые планировали теракт на железной дороге в Алтайском крае, сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, 22 ноября на перегоне между станциями Алтайская и Бийск «два преступника» пытались установить сбрасывающее устройство, которое могло пустить поезд по откос.

«При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы в результате ответного огня», — говорится в сообщении.

По версии силовиков, местные жители были «завербованы представителем терорганизации в целях осуществления диверсионно-террористической деятельности за материальное вознаграждение» при «координации спецслужб Украины». Возбуждены дела о диверсии (статья 281 УК РФ), посягательстве на жизнь силовика (статья 317 УК РФ) и приобретении оружия (статья 222 УК РФ).

Оборона #Силовые структуры #Криминал #Алтайский край
Обсуждение (3)
Топ комментариев

mosquito__2010

у бандеровской украины которую создал запад незаконным гос. переворотом в феврале 2014 г. для нанесения...

kygear

Лучшие заводы лучшее жильё.всё туда шло из СССР.и вот насытившись ребята решили что больше брать нечего...

physx

Ой, как так то?! Он же вешал лапшу, что дела идут хорошо

gena415

ни чего не понятно , или я проспал Россия что проиграла в конфликте? , Украина стоит у стен Кремля? а...