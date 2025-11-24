ФСБ застрелила двух планировавших теракт на железной дороге Алтая

Сотрудники ФСБ застрелили двух человек, которые планировали теракт на железной дороге в Алтайском крае, сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, 22 ноября на перегоне между станциями Алтайская и Бийск «два преступника» пытались установить сбрасывающее устройство, которое могло пустить поезд по откос.

«При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы в результате ответного огня», — говорится в сообщении.

По версии силовиков, местные жители были «завербованы представителем терорганизации в целях осуществления диверсионно-террористической деятельности за материальное вознаграждение» при «координации спецслужб Украины». Возбуждены дела о диверсии (статья 281 УК РФ), посягательстве на жизнь силовика (статья 317 УК РФ) и приобретении оружия (статья 222 УК РФ).