«Сибирь» прервала рекордную серию поражений

Новосибирская «Сибирь» прервала рекордную 13-матчевую серию поражений и обыграла «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч завершился победой «снежинок» по буллитам — 3:4. Счет в игре быстро открыл Алексей Яковлев, отличившись с передачи Егора Аланова в меньшинстве. «Динамо» отыгралось, но «Сибирь» усилиями Ивана Чеховича забила еще две шайбы во втором периоде.

В третьем периоде Сикьюра сократил отставание в счете, Комтуа сделал на табло 3-3 за 3 секунды до конца основного времени матча. В овертайме команды не отличились, а в серии буллитов сильнее оказалась «Сибирь». Вратарь «снежинок» Антон Красоткин отразил 36 бросков в створ.

«Сибирь» победила впервые с 14 октября. В основное время новосибирцы не выигрывали с 19 сентября. Серия из 13 поражений была повторением клубного антирекорда. Команда тренера Ярослава Люзенкова после победы идет на 11-м месте на Востоке с 19 баллами в 28 играх.