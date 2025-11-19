НАВЕРХ
«Яндекс» собрал десятки идей применения ИИ на одной платформе

Источник:
Sibnet.ru
169 0

Российский IT-гигант «Яндекс» запустил платформу «Промптхаб», на которой собраны идеи, как применять искусственный интеллект для различных задач. Пользователи могут ознакомиться с уже готовыми промптами, чтобы научиться качественно писать собственные.

Подборка «Промптхаба» содержит готовые задания для нейросети «Алиса AI», касающиеся учебы, карьеры, здоровья, домашнего быта, отношений, финансов и других сфер жизни. По задумке авторов, даже неопытный пользователь сможет либо позаимствовать уже написанные промпты для решения своих задач, либо написать новые на их примере, после чего опробовать их в чате с «Алисой».

«На Промптхабе собрано уже более тысячи готовых промптов, в которые нужно только подставить свою информацию. Таким образом можно решать самые разные задачи, от покупки автомобиля и выбора гаджета до оживления семейных фотографий», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Нейросеть научили искать сосульки на крышах

Сервис открыт для идей пользователей, которые могут добавлять на «Промтхаб» свои наиболее удачные находки, а также ставить лайки чужим качественно сформулированным заданиям. Перед публикацией каждый промпт проходит модерацию, после чего самые популярные попадают на главную страницу сервиса.

Хайтек #Нейросети
