Нейросеть научили искать сосульки на крышах

Нейросеть «Городовой» в Санкт-Петербурге приступила к фиксации неубранной наледи на крышах домов, сообщила государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

Инспекторы службы потребовали от собственников зданий не допустить образования наледи на крышах из-за резких перемен погоды. Требование будет контролировать искусственный интеллект.

Нейросетевые комплексы смогут выявлять наледь и снежные шапки на крышах нежилых зданий. Если ИИ зафиксирует нарушение, владельцу дома будет назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

«Городовой» умеет автоматически анализировать поток с видеокамер, установленных на автомобилях инспекторов. Всего в Петербурге действует восемь мобильных нейросетевых комплексов.