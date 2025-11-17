Нейросеть научили искать сосульки на крышах

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Нейросеть «Городовой» в Санкт-Петербурге приступила к фиксации неубранной наледи на крышах домов, сообщила государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).
Инспекторы службы потребовали от собственников зданий не допустить образования наледи на крышах из-за резких перемен погоды. Требование будет контролировать искусственный интеллект.
Нейросетевые комплексы смогут выявлять наледь и снежные шапки на крышах нежилых зданий. Если ИИ зафиксирует нарушение, владельцу дома будет назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.
«Городовой» умеет автоматически анализировать поток с видеокамер, установленных на автомобилях инспекторов. Всего в Петербурге действует восемь мобильных нейросетевых комплексов.