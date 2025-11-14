НАВЕРХ
Глава Пентагона объявил войну наркокартелям

Sibnet.ru
Глава Пентагона Пит Хегсет
Фото: U.S. Secretary of War

Военный министр Соединенных Штатов Пит Хегсет объявил о начале операции «Южное копье» (Southern spear) по борьбе с латиноамериканскими наркокартелями.

«Сегодня я объявляю операцию "Южное копье"», — написал Хегсет в соцсети X. Руководить операцией будет Южное командование Вооруженных сил США, в зону оперативной ответственности которого входят Центральная и Южная Америка и Карибский регион.

По словам главы Пентагона, «эта миссия призвана защитить нашу родину, устранить наркотеррористов из нашего полушария и обезопасить нашу страну от наркотиков, убивающих население».

Ранее СМИ узнали, что Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн представили президенту Дональду Трампу план силовых мер против Венесуэлы. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков.

Президент Венесуэлы утвердил план войны с США

Ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford сейчас находится в зоне оперативной ответственности Южного командования ВС США для борьбы с контрабандой наркотиков в регионе, сообщил Пентагон.

