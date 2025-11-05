НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Президент Венесуэлы утвердил план войны с США

РИА Новости
Армия Венесуэлы
Фото: Cancillería del Ecuador / CC BY-SA 2.0

Президент Венесуэлы Николас Мадуро утвердил предложения правящей партии о переходе к вооруженной борьбе в случае агрессии со стороны Соединенных Штатов.

«Единой социалистической партии Венесуэлы следует приступить к их немедленному исполнению с разработкой оперативных планов для каждой улицы и каждого сообщества, чтобы весь наш народ — спокойно, сдержанно, но с твердостью и мужеством — находился на максимальном уровне готовности», — приводит РИА Новости заявление Мадуро.

По его словам, речь идет о подготовке народа к возможной вооруженной борьбе. Мадуро призвал укреплять обороноспособность, чтобы «сделать Венесуэлу неприступной», поскольку «американская империя уже 12 недель продолжает угрозы и психологическую войну».

Президент США Дональд Трамп в августе обвинил Венесуэлу в наркоторговле. Он пообещал задействовать «все элементы американской силы» для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле.

Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Мадуро. А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать.

Пентагон развернул у берегов Венесуэлы морскую группировку с десантными кораблями и морской пехотой.

Политика #Мир #Военная политика
