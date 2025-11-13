«Билайн» запустил «Кибербабушку» для борьбы с мошенниками

Оператор «ВымпелКом», работающий под брендом «Билайн», в тестовом режиме запустил новейшую ИИ-модель, которая общается с мошенниками под видом пожилой клиентки.

Нейросеть анализирует обращение мошенника, далее большая языковая модель с учетом контекста разговора генерирует ответ, который переводится в устную речь, сообщает пресс-служба оператора.

ИИ работает в режиме реального времени, мошенник получает ответы на свои реплики и думает, что с ним говорит пожилая женщина. В результате он тратит время и ресурсы, общаясь с «Кибербабушкой» вместо реального человека, который мог бы пострадать от его активности.

Планируется, что в первом квартале 2026 года к «Кибербабушке» присоединится целая виртуальная семья — для общения от лица клиентов обоих полов и всех возрастов.