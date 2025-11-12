НАВЕРХ
Войска беспилотных систем создали в Вооруженных силах России

«Комсомольская правда»
Армия России
Создание войск беспилотных систем в структуре Вооруженных сил России завершилось, определена структура и штаты, сообщил замначальника войск, полковник Сергей Иштуганов.

«Определена структура нового рода войск, назначен начальник войск беспилотных систем, созданы органы военного управления на всех уровнях. Сформированы штатные полки и другие подразделения», — сказал Иштуганов в интервью военкору «Комсомольской правды» Александру Коцу.

По его словам, боевая работа беспилотных подразделений беспилотных систем ведется по единому плану и во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск.

Подготовка специалистов идет в вузах Минобороны, в военно-учебных центрах при гражданских вузах, в общественных организациях, на предприятиях. «Но уже сегодня ведется работа по созданию высшего военного учебного заведения войск», — сказал Иштуганов.

