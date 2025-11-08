Разрешения и приложения: почему смартфон нагревается

Причин перегревания смартфона может быть несколько: от большого числа открытых приложений до почтенного возраста устройства. Чтобы гаджет не превращался в мини-печку, ему нужно давать «отдыхать» и немного помочь в настройках.

Тяжелые приложения

Главными «генераторами тепла» в смартфонах являются процессор (CPU) и графический чип (GPU). Спровоцировать заметное тепловыделение способны различные ресурсоемкие задачи. К ним относятся требовательные игры, приложения для монтажа видео или пара десятков открытых в браузере вкладок.

К увеличению энергопотребления и, как следствие, большей выработке тепла приводит и запуск большого количества приложений. Поэтому специалисты советуют обращать внимание на «открытые со вчера» программы, отнимающие ресурсы смартфона, и своевременно их закрывать.

Стоит обратить внимание на количество приложений, имеющих разрешение на работу в фоновом режиме. Если давать такой «карт-бланш» каждому установленному приложению, телефон может нагреваться даже тогда, когда им активно не пользуются. Поэтому следует провести ревизию таких разрешений в настройках и оставить лишь самые важные.

Зарядка и яркость

Еще один фактор нагрева смартфона — быстрая зарядка. Новые технологии позволяют заряжать аккумулятор за довольно короткий срок, но есть побочные эффекты. При интенсивном «питании» батарея и окружающие ее компоненты начинают разогреваться.

Свою лепту в «локальное потепление» может внести длительная работа экрана. Постоянно включенный дисплей, особенно при выставленной на максимум яркости, потребляет значительное количество энергии, что, в свою очередь, ведет к нагреву устройства.

Время и место

Многие пользователи замечают, что смартфон нередко становится теплее за городом. Это происходит потому, что гаджет тратит много «усилий» на поддержание стабильного сигнала мобильной сети. В зонах со слабым покрытием модем смартфона вынужден работать интенсивнее, что тоже добавляет градусов и быстрее разряжает аккумулятор.

Важный фактор, который не стоит сбрасывать со счетов при установлении причины нагрева, – возраст смартфона. Устаревший процессор вкупе с малым объемом медленной оперативной памяти и забитым под завязку внутренним хранилищем может попросту не справляться с последними версиями приложений повседневного использования.

Современные смартфоны имеют продвинутые системы охлаждения, но даже они не всегда справляются с экстремальными нагрузками. Небольшой нагрев — норма. Но если гаджет становится обжигающим, нужно дать ему «отдохнуть» и закрыть лишние приложения. Если это не помогает, стоит обратиться к мастеру.