Современные смартфоны используют литиевые батареи, которые чувствительны к перезаряду и перегреву. Именно поэтому логичная на первый взгляд регулярная зарядка гаджета до максимума на практике ускоряет износ аккумулятора.

Почему полная зарядка вредит

При достижении заряда в 100% напряжение в ячейках батареи максимально. Это создает дополнительную нагрузку, разрушая химические компоненты. Кроме этого, при полной зарядке батарея постоянно подвергается избыточному нагреву, что ускоряет ее деградацию.

Исследование Battery University показало, что при постоянном заряде в 100% батарея теряет до 40% своей исходной емкости после 500 циклов, тогда как при ограничении до 80% потери составляют лишь 15-20%.

Аккумуляторы наиболее эффективны и дольше служат, когда их уровень заряда поддерживается в диапазоне от 15-20% до 80% — такие рекомендации многие производители смартфонов указывают на своих сайтах.

Так, компания Samsung советует пользователям не допускать ситуаций, когда заряд батареи опускается ниже 20%, а также прекращать зарядку устройства при достижении показателя в 80-90%. Сами смартфоны Samsung рекомендуют диапазон 15-80%.

Кроме этого, не стоит ставить устройство на ночную зарядку. При достижении 100% батареи современные телефоны отключаются от зарядки, однако спустя некоторое время заряд аккумулятора падает до 99% и телефон снова подключается к питанию.

Такая «капельная» зарядка в долгосрочной перспективе приводит к негативным последствиям. Вопреки распространенному мнению, несколько небольших зарядок в день лучше, чем полная зарядка.

Как заряжать правильно

Необходимо стараться не опускать заряд аккумулятора смартфона ниже 20% и не поднимать выше 80%. Это снизит нагрузку и значительно продлит срок службы батареи.

Многие современные телефоны имеют функции вроде «Оптимизированной зарядки» или «Защиты аккумулятора», которые автоматически останавливают зарядку на 80-85%. Обычно ее достаточно активировать в настройках.

Долгую ночную зарядку нужно избегать. Если есть необходимость оставить телефон на зарядке до утра, можно использовать «медленные» адаптеры мощностью не более 15 Вт или умную розетку с таймером.

Также лучше не злоупотреблять быстрой зарядкой — фирменные технологии вроде SuperVOOC или Quick Charge очень удобны, но сильно греют аккумулятор. Использовать их следует только когда нужно быстро пополнить заряд.

Еще один простой совет экспертов — для зарядки лучше использовать оригинальные зарядные устройства, так как некачественные аксессуары могут ускорить деградацию батареи или даже вызвать ее выход из строя.