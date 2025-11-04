НАВЕРХ
Расширены основания для бесплатной юридической помощи

Источник:
Sibnet.ru
Суд
Фото: © U.S. Airmen

Президент Владимир Путин подписал закон, который расширяет основания для получения гражданами бесплатной юридической помощи. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Теперь юридические бюро и адвокаты, которые участвуют в государственной системе оказания бесплатной юридической помощи, будут представлять в судах интересы граждан, которые столкнулись с нарушением своих трудовых прав.

Среди дополнений: случаи отказа работодателя в заключении трудового договора, о восстановлении на работе, о взыскании заработка, а также о компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями работодателя.

Бесплатную юридическую помощь можно получить в государственных юридических бюро и через адвокатскую палату региона. Отдельным категориям граждан (пенсионерам, инвалидам, малоимущим) могут предоставляться дополнительные услуги.

Жизнь #Законы
