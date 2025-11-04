Расширены основания для бесплатной юридической помощи

Президент Владимир Путин подписал закон, который расширяет основания для получения гражданами бесплатной юридической помощи. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Теперь юридические бюро и адвокаты, которые участвуют в государственной системе оказания бесплатной юридической помощи, будут представлять в судах интересы граждан, которые столкнулись с нарушением своих трудовых прав.

Среди дополнений: случаи отказа работодателя в заключении трудового договора, о восстановлении на работе, о взыскании заработка, а также о компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями работодателя.

Бесплатную юридическую помощь можно получить в государственных юридических бюро и через адвокатскую палату региона. Отдельным категориям граждан (пенсионерам, инвалидам, малоимущим) могут предоставляться дополнительные услуги.