Новый приказ Минтранса вступил в силу с 1 сентября 2025 года. Он обновил требования к эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. Владельцам дронов важно знать, где можно запускать беспилотники и за что могут оштрафовать.

Какие дроны нужно регистрировать

Минимальная масса дрона, подлежащего учету, составляет 150 граммов. Максимальная — 30 килограммов. Владелец должен легализовать приобретенный беспилотник в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации) в течение десяти дней.

Управлять дроном весом до 150 граммов может любой человек, от 150 граммов до 30 килограммов — оператор старше 14 лет.

Для управления беспилотников весом более 30 килограммов кроме регистрации необходим сертификат летной годности и свидетельство внешнего пилота. Такие дроны обычно используют специализированные организации.

Зарегистрировать БПЛА можно на «Госуслугах» или с помощью портала учета беспилотных воздушных судов. Процедура регистрации проводится онлайн и не требует оплаты. Указывается модель дрона, серийный номер, прикладывается его фото.

После проверки владелец получает регистрационный номер — его необходимо нанести на корпус дрона. Способ может быть любым — надпись маркером, наклейка, лазерная гравировка. Главное, чтобы размер букв был не менее 5 миллиметров.

Где можно запускать дрон

Получение предварительного разрешения на вылет дрона не требуется, если его владелец соблюдает ряд условий. В частности, полеты разрешены только в светлое время суток и при хороших погодных условиях, беспилотник должен быть в зоне визуального контакта.

Максимальная высота полета — не более 150 метров. Маршрут должен проходить за пределами диспетчерских зон аэропортов, вертодромов государственной и экспериментальной авиации, запретных и специальных зон, зон ограничения полетов.

Чтобы не столкнуться с штрафом, полет также должен проводиться за пределами городов и населенных пунктов, вне воздушных зон проведения публичных мероприятий и официальных спортивных соревнований.

При управлении дроном оператору запрещено приближаться к людям, транспортным средствам и жилым зданиям на опасную дистанцию. Стоит помнить, что ряд регионов России ввели полный запрет на полеты гражданских беспилотников без согласования с органами власти.

Какие штрафы грозят

Если запускался дрон без регистрации. В этом случае гражданина накажут по части 5 статьи 11.5 КоАП РФ (управление воздушным судном, не прошедшим государственной регистрации). За управление беспилотником, не поставленным на учет, предусмотрен штраф от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей.

Если дрон запускался без разрешения. В этом случае предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства). Штраф для физических лиц составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Для должностных лиц статьей 11.4 КоАП предусмотрена материальная ответственность в размере от 50 до 120 тысяч рублей, для юридических — от 250 до 500 тысяч рублей.

В случаях незаконной съемки с беспилотника владелец дрона также может стать фигурантом уголовного дела за госизмену, шпионаж, разглашение гостайны, незаконное получение информации, содержащей гостайну, нарушение правил обращения с документами, составляющими гостайну.