WP назвала «Посейдон» и «Буревестник» супероружием России

Новый российский подводный аппарат «Посейдон» способен пересекать океан для «уничтожения прибрежной структуры противника, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на экспертов.

«Посейдон» обладает «практически неограниченной дальностью» и приводится в действие ядерным реактором. Аппарат предназначен для скрытного подводного передвижения с целью уничтожения критически важной береговой инфраструктуры, такой как военно-морские базы и порты, рассказали эксперты.

«Посейдон», как и крылатая ракета «Буревестник», относятся к российскому «супероружию», отмечается в статье. Этот комплекс оружия «способен изменить правила игры», полагают эксперты.

Испытанные Россией крылатая ракета «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» с ядерными силовыми установками используют иные способы доставки к цели специальной боевой части.

При этом «Посейдон» мощнее, чем перспективная российская тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» шахтного базирования.