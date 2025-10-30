«Оружие апокалипсиса»: что известно про ядерный «Посейдон»

Россия провела испытания подводного дрона «Посейдон» с ядерной энергетической установкой, который западные эксперты называют «оружием апокалипсиса». Что известно про новейший комплекс и почему он полностью изменит стратегический ландшафт?

«Посейдон» — автономный беспилотный подводный аппарат. Фактически представляет собой управляемую торпеду с ядерной энергетической установкой и межконтинентальной дальностью. Дрон запускается с атомных подводных лодок специального назначения.

Финальные испытания

Успешные испытания «Посейдона» подтвердил президент Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя в Москве. Он отметил, что оружие не имеет аналогов в мире.

«По скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет — и в ближайшее время вряд ли появится», — сказал Путин, уточнив, что мощность «Посейдона» превышает мощность межконтинентальной ракеты «Сармат».

По словам президента, во время испытаний впервые удалось не только запустить аппарат с подводной лодки-носителя с использованием стартового двигателя, но и активировать атомную установку, которая обеспечила работу аппарата.

Что известно про «Посейдон»

«Дедушкой» российского «Посейдона» можно считать советский проект Т-15 по созданию суперторпеды для доставки ядерного заряда к американскому побережью. Работы над ним стартовали в 1949 году, прекращены через шесть лет из-за критики военных.

Точные характеристики изделия засекречены, однако агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники сообщало, что мощность заряда, устанавливаемого на «Посейдон», может достигать 2 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Хвостовая часть комплекса «Посейдон» Фото : пресс-служба Минобороны РФ / CC BY 4.0

«Посейдоны» способны передвигаться на глубине более 1 километра со скоростью до 130 километров в час, во время движения аппарат может активно маневрировать. Такие характеристики делают невозможным перехват «суперторпеды».

Из-за огромного размера и веса транспортировать дрон могут только специальные подводные лодки. Сейчас носителем оружия выступает субмарина «Белгород» (проект 09852), среди других потенциальных обладателей «суперторпеды» — строящиеся АПЛ «Хабаровск» и «Ульяновск».

Зачем нужны «Посейдоны»

«Посейдоны» способны гарантировано преодолевать любую существующую и перспективную систему противоракетной обороны (ПРО) и наносить ядерные удары по прибрежным территориям (военно-морским базам и портам) потенциального противника.

Основной поражающий фактор — создание после удара обширной зоны радиоактивного заражения. Побережье агрессора после использования «Посейдонов» станет на долгие годы непригодными для хозяйственной и военной деятельности.

Дрон может эффективно поражать авианосные ударные группы. При таком сценарии его нацеливают на крупные корабельные соединения противника, против которых традиционные торпеды и ракеты малоэффективны.

Важная особенность — такой вид оружия не прописан в действующих договорах об ограничении стратегических наступательных вооружений. Таким образом, «Посейдон» не подпадает ни под какие существующие ограничения.

«Ввод в строй "Посейдона" меняет стратегический ландшафт. Теперь с точки зрения военного планирования страны должны учитывать угрозы из морских глубин в дополнение к атакам с воздуха и баллистическими ракетами», — констатировала The Economic Times.

«Посейдон» на сегодня — один из самых устрашающих и загадочных представителей российской ядерной триады. Потенциальные способности делают «суперторпеду» мощным фактором стратегического сдерживания.