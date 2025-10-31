НАВЕРХ
Томские ученые защитят космические аппараты от перегрева

ТУСУР
Научный сотрудник лаборатории радиационного и космического материаловедения ТУСУРа Владимир Горончко и установка «Спектр»
Фото: © пресс-служба ТУСУР

Российские ученые разрабатывают несколько терморегулирующих покрытий (ТРП) для защиты космических аппаратов от перегрева, сообщила пресс-служба Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).

Космические аппараты постоянно подвергаются в безвоздушном пространстве под воздействием излучений, это приводит к их разрушению. Терморегулирующие покрытия способны нивелировать это влияние. В рамках проекта ученым уже удалось увеличить в два-четыре раза стойкость оптических свойств ТРП и их компонентов к космическому излучению.

«Эффективным способом повышения стойкости материалов к действию излучений является модифицирование их наночастицами», — приводит пресс-служба слова руководителя проекта Владимир Горончко. 

Новые материалы будут отличаться высокой отражательной способностью в солнечном диапазоне и эффективным тепловым излучением в инфракрасной области, что обеспечит баланс между нагревом и охлаждением спутников. Испытания материалов проводятся на уникальной установке «Спектр», которая воспроизводит условия открытого космоса.

Интерес к разработкам уже проявили предприятия госкорпорации Роскосмос, в том числе головная научно-исследовательская организация ракетно-космической промышленности компания «Композит» и Центр подготовки космонавтов.

Помимо космической отрасли, разрабатываемые полимерные материалы могут найти применение в новых теплоотражающих, теплозащитных и светоотражающих красках, эмалях и покрытиях, позволяющих значительно снизить энергопотребление зданий, предотвратить перегрев и износ поверхностей резервуаров и многих других объектов.

