YouTube автоматически улучшит видео низкого качества

YouTube анонсировал функцию, которая будет автоматически масштабировать видео, загруженные с разрешением ниже 1080p. Для повышения разрешения применят искусственный интеллект, сообщается в официальном блоге сервиса.

Масштабирование видео не будет обязательным — при желании авторы видео и зрители смогут отказаться от этой функции. В будущем планируется добавить поддержку масштабирования до 4K, отмечается в сообщении.

«Авторы сохранят полный контроль над своей библиотекой, поскольку исходные файлы и исходное разрешение видео будут сохранены без изменений, с четкой возможностью отказаться от этих улучшений», — уточнил видеохостинг.

Автоматическое масштабирование будет применяться только к видео, загруженным с разрешением от 240p до 720p. Это означает, что функция не будет применяться к старым видео, которые авторы или каналы уже самостоятельно оцифровали до 1080p.

Одновременно YouTube увеличит текущий лимит размера миниатюр для видео с двух до 50 Мбайт для поддержки изображений 4K. Также платформа в настоящее время тестирует загрузку видео очень большего размера, она доступна для отдельных авторов.