Как выбрать стеклоомывающую жидкость

Незамерзайка
Незамерзайка

Расход стеклоопывающей жидкости с приходом осени неминуемо увеличивается, а на обочинах дорог появляются торговцы сомнительной «омывайкой». Цены на их продукцию, как правило, ниже магазинных. Однако экономия на этом расходнике может привести к куда более существенным тратам на запчасти и навредить здоровью. При выборе стеклоочистительной жидкости специалисты рекомендуют учитывать ряд параметров.

Температура замерзания

«Омывайка» для стекол и фар в зависимости от состава может иметь разную температуру замерзания. Поэтому выбирать ее следует исходя из климатических условий региона. Если зимой температура воздуха опускается ниже минус 20 градусов Цельсия, лучше выбирать продукцию с маркировкой «-30°C» или ниже.

Отсутствие резкого запаха

Качественная омывающая жидкость должна иметь легкий запах спирта или ароматизаторы, имитирующие природные ароматы, отмечает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Новосибирской области. Резкий химический запах, по словам экспертов, свидетельствует о низком качестве продукта.

Соответствие ГОСТу

Маркировка соответствия российским стандартам качества – еще один важный аспект, на который стоит обратить внимание. Наличие знака ГОСТ гарантирует безопасность состава «омывайки» и эффективность очистки. Ознакомиться с ГОСТом для такой продукции можно на сайте Росстандарта.

Незамерзайка
Фото: © Sibnet.ru

Упаковка

Емкость, в которой продается жидкость, должна быть герметичной и прозрачной. На этикетке должна содержаться полная информацию о производителе, составе и сроке годности продукции.

Стоимость

Низкая цена может быть признаком низкого качества. Сертифицированная «омывайка» с хорошими свойствами вряд ли может стоить 200 рублей за четыре литра. При этом купленная на обочине жидкость может не только загустеть на морозе, но и нанести вред компонентам омывающей системы автомобиля из-за налета, который оседает на шлангах и форсунках, пишет издание «Автовзгляд».  

Безопасность

Дешевая придорожная «омывайка», как правило, производится на основе метилового спирта, который запрещен для использования в такой продукции в России. Специалисты рекомендуют использовать жидкость на основе изопропилового спирта, пары которого менее токсичны при вдыхании.

