Какие автомобили чаще «метят» птицы

Alans factory outlet
Птицы «метят» автомобили не случайным образом, а предпочитают машины определенного размера и цветов, следует из результатов опроса автовладельцев в США.

Химически агрессивные вещества в помете птиц способны причинить серьезный вред внешнему виду автомобиля, это зачастую становится основанием для страховых компенсаций. Четверть американцев тратят более 500 долларов в год, чтобы удалить засохшие следы и восстановить лакокрасочное покрытие.

Самыми привлекательными для птиц являются крупные автомобили черного, коричного и красного цветов, а машины светлых оттенков вроде белого и серого страдают реже, пишет портал Alans factory outlet со ссылкой на данные опроса. 

Птиц также привлекают блестящие поверхности и зеркала, отражаясь в них, они думают, что видят соперника. Особенно это актуально в брачный период. Авторам не удалось выделить конкретные бренды, но в пятерке предпочтений пернатых оказались Ram, Jeep, Chevrolet, Nissan и Dodge.

Некоторые птицы, например, вороны и голуби долго помнят людей и различные объекты, поэтому если автомобиль «пометили» один раз, то вероятно, что ситуация повторится.

Названы причины быстрого износа шин

Чтобы избежать неприятностей, авторы исследования советуют пользоваться крытыми парковками, не парковаться под деревьями или проводами и использовать чехлы, которые легче постирать, чем восстанавливать лакокрасочное покрытие.

