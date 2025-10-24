Какие автомобили чаще «метят» птицы

Птицы «метят» автомобили не случайным образом, а предпочитают машины определенного размера и цветов, следует из результатов опроса автовладельцев в США.

Химически агрессивные вещества в помете птиц способны причинить серьезный вред внешнему виду автомобиля, это зачастую становится основанием для страховых компенсаций. Четверть американцев тратят более 500 долларов в год, чтобы удалить засохшие следы и восстановить лакокрасочное покрытие.

Самыми привлекательными для птиц являются крупные автомобили черного, коричного и красного цветов, а машины светлых оттенков вроде белого и серого страдают реже, пишет портал Alans factory outlet со ссылкой на данные опроса.

Птиц также привлекают блестящие поверхности и зеркала, отражаясь в них, они думают, что видят соперника. Особенно это актуально в брачный период. Авторам не удалось выделить конкретные бренды, но в пятерке предпочтений пернатых оказались Ram, Jeep, Chevrolet, Nissan и Dodge.

Некоторые птицы, например, вороны и голуби долго помнят людей и различные объекты, поэтому если автомобиль «пометили» один раз, то вероятно, что ситуация повторится.

Чтобы избежать неприятностей, авторы исследования советуют пользоваться крытыми парковками, не парковаться под деревьями или проводами и использовать чехлы, которые легче постирать, чем восстанавливать лакокрасочное покрытие.