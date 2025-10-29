Путин сообщил об испытании атомной суперторпеды «Посейдон»

Президент России Владимир Путин в госпитале на встрече с участниками СВО

Россия во вторник, 28 октября провела испытания уникального подводного аппарата «Посейдон» с атомной энергетической установкой, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с участниками СВО в Центральном военном госпитале имени П. В. Мандрыка.

«Провели еще одно испытание, еще одного перспективного комплекса — это безэкипажное подводное изделие "Посейдон" тоже с ядерной энергетической установкой», — сказал Путин.

По его словам, удалось впервые «не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени». «Это огромный успех», — заявил президент России.

Он отметил, что в мире нет аналогов «Посейдона» по скоростям и глубинам движения, и вряд ли что-то подобное появится в ближайшее время. Способов перехвата аппарата также не существует.

По данным из открытых источников, «Посейдон» — это беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой. Его длина — 20 метров, диаметр — 1,8 метра, масса — 100 тонн.

По сути, «Посейдон» — это огромная ядерная торпеда, способная вызвать цунами при применении у берегов противника.