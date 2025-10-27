Россия испытала крылатую ракету «Буревестник» с ядерной установкой, она пролетела 14 тысяч километров, проведя в воздухе около 15 часов. Западные эксперты назвали ее «научно-фантастическим» оружием. Что известно о «Буревестнике» и почему ее считают уникальной?

Проект ракеты с ядерной силовой установкой и «неограниченной» дальностью действия рассекречен президентом Владимиром Путиным в 2018 году в послании Федеральному собранию. На тот момент уже состоялся первый испытательный пуск.

Что произошло сейчас

Президент Владимир Путин 26 октября заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой завершены, она подтвердила свои возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада главе государства уточнил, что ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, всего она находилась в воздухе около 15 часов, однако это не предел.

Герасимов отметил, что тактико-технические характеристики крылатой ракеты «Буревестник» позволяют применять ее «с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии».



Президент предложил «определить возможные способы применения» и начать готовить инфраструктуру для размещения новой ракеты в российских вооруженных силах.

Норвежская разведка утверждает, что испытания состоялись на архипелаге Новая Земля, где находится Центральный полигон. Здесь с 1954 по 1990 год было проведено свыше сотни ядерных испытаний. Российская сторона не раскрывала место запуска «Буревестника».

Что такое ракета «Буревестник»

«Буревестник» (в кодификации НАТО — SSC-X-9 Skyfall) — российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. Разработка велась с декабря 2001 года, испытания начались в 2016 году.

Основные тактико-технические характеристики ракеты «Буревестник» засекречены. Известно, что ракета способна преодолевать практически неограниченные расстояния, менять траекторию полета и находиться в воздухе очень продолжительное время.

Ключевая особенность «Буревестника» — воздушно-ядерный реактор. Благодаря ему ракета может лететь на расстояние более 20 тысяч километров, длительное время находиться в воздухе, менять маршрут и атаковать цель с любого направления — например, через полярные маршруты.

Компактный «Буревестник» способен неделями маневрировать над заданным районом в ожидании приказа на удар или обходить зоны ПРО по самым неожиданным траекториям на сверхмалой высоте, что снижает вероятность успешного перехвата.

Первые реакции

Испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой — это первая серьезная демонстрация Россией военного потенциала с момента возвращения Трампа на пост президента США, пишет The New York Times.

Эксперт Джеффри Льюис отметил в материале, что ракета представляет собой «научно-фантастическое оружие, которое будет дестабилизировать ситуацию и с которым будет сложно справиться в рамках контроля над вооружениями».

Издание подчеркнуло, что объявление об успешном испытании появилось спустя несколько недель после того, как администрация Трампа сняла ограничения на использование Украиной западного оружия большой дальности по территории России.

Президент США, комментируя испытания «Буревестника», заявил, что Вашингтон «не играет в игры» с Москвой. Он также напомнил, что у берегов России находятся американские субмарины, поэтому США не требуется настолько дальнобойное оружие.