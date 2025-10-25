Почему голубой — цвет мальчиков, а розовый — девочек

Известный гендерный стереотип гласит: розовый — цвет для девочек, а голубой — для мальчиков. Но использовать цвета для обозначения пола стали только в XX веке, причем несколько десятилетий именно мальчиков предлагали одевать в розовый.

До начала XX века детей обоих полов одевали в белые хлопковые платья, пока им не исполнится шесть лет. Этот материал был практичным: его можно было легко отбелить, объясняла историк, автор книги «Pink and Blue: Telling the Boys from the Girls in America» Джо Б. Паолетти в материале Britannica.

Розовый — для мальчиков

С распространением красителей и способов стирки в детской одежде появились пастельные цвета — в том числе голубой и розовый. А магазины начали предлагать «соответствующие полу» цвета, чтобы увеличить продажи.

Доходы росли, и потребителя стали уверять, что одежда старшего сына не может подойти младшей девочке — просто потому, что они разного пола. Так стимулировали спрос на такие же вещи, только другого цвета. И это касалось не только одежды, но и других детских товаров — пеленок, игрушек, колясок.

В 1918 году отраслевое издание Earnshaw's Infants' Department заявило, что «общепринятым правилом является розовый цвет для мальчиков и синий для девочек. Причина в том, что розовый, будучи более решительным и сильным цветом, больше подходит для мальчиков, в то время как синий, который является более нежным и изящным, больше подходит для девочек».

«Черт возьми, он такой! Он носит розовый костюм», — рассуждали без всякого обвинения персонажи «Великого Гэтсби» о Гэтсби (роман вышел в 1925 году).

Журнал Time в 1927 год писал, что крупные универмаги в Бостоне, Чикаго и Нью-Йорке рекомендовали розовый цвет для мальчиков.

Розовый — для девочек

Однако уже в 1926 году главный модный журнал Vogue уже советовал: голубой для мальчиков, как более «основательный и соответствующий сильному полу» цвет, а розовый для девочек — как «изящный».

Возможно, на изменение стандартов повлияла шумиха вокруг двух картин, которые железнодорожный магнат Генри Хантингтон приобрел для своей галереи за баснословные деньги: это были «Мальчик в голубом» Томаса Гейнсборо и «Розовая девочка» сэра Томаса Лоуренса.

«Мальчик в голубом» Томаса Гейнсборо и «Розовая девочка» («Сара Баррет Маултон: Пинки») Томаса Лоуренса

Историк Мишель Пастуро полагает, что «только с 1930-х годов, когда в продаже появятся ткани, которые не выцветают после многократного кипячения, розовые и небесно-голубые детские вещи смогут покупать все слои населения, сначала в Соединённых Штатах Америки, а позднее и в Европе. И вот тогда установится четкий порядок: розовый для девочек, голубой для мальчиков».

После окончания Второй мировой войны журналы рекламировали розовый цвет как оттенок свободы и радости взамен угрюмых «солдатских» цветов. При этом синий ассоциировался с рабочей одеждой, трудом и мужской ролью, которую женщины взяли на себя в военное время.

Одна из легенд гласит, будто разделение цветов началось по решению императора Павла I. По его указу все великие княжны при рождении награждались орденом святои Екатерины (красная орденская лента), а великие князья — орденом Андрея Первозванного (синяя орденская лента).

Журналы с розовыми обложками стараниями маркетологов начали восприниматься как исключительно женские, а рекламные макеты, созданные в таких оттенках, были нацелены именно на женскую аудиторию.

По мнению историка моды Паолетти, второе пришествие моды на детскую одежду, ориентированную на пол, произошло в 1980-х годах. Причиной стало пренатальное тестирование на пол. Родители могли по узи узнать, будет у них мальчик или девочка, и подчеркнуть это сразу после рождения.