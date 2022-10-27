Почему мужская и женская одежда застегивается с разных сторон

Мужская и женская одежда, даже в коллекции, где вещи выполнены в одном стиле и похожи друг на друга, будет отличаться несколькими деталями, в том числе расположением пуговиц или замка. Одежда для мужчин застегивается направо, а женская — налево. Но почему?

Один из первых предметов, перекочевавших из мужского гардероба в женских, была белая рубашка. Мужчины носили их с эпохи Возрождения, а дамы стали надевать только в конце XIX века в США, во время занятия верховой ездой.

В 1920-х годах белые «мужские» рубашки стали символом эмансипации и прочно вошли в гардероб женщин по всему миру, а у уже в «пятидесятых» трансформировались в блузы и стали привычными для всех.

Однако при всей похожести, мужская и женская одежда, не только рубашки, различается деталями. Одна из них — расположение пуговиц и замков. У женщин они находятся с одной стороны, а у мужчин с другой. А почему?

Пуговицы и косоворотки

Точного ответа на этот вопрос не знает никто, но есть несколько версий.

«Пуговицы появились в Европе в XVI веке, стоили они очень дорого, служили украшением на одежде знати. Богатых дам одевали служанки, поэтому на женской одежде пуговицы стали пришивать слева, чтобы горничным легче было их застегнуть. Кавалеры же одевались сами», — цитирует «АиФ» модельера Вячеслава Зайцева.

Еще одна версия — мужчинам удобно было греть за пазухой правую руку, державшую оружие, и пуговицы этому не мешали. А женщинам — кормить грудью младенца, держа его на левой руке, а правую оставляя свободной.

«Но вот что интересно: русские косоворотки до середины XIX века, как и форма гимназистов, имели застежку слева, — резюмировал модельер. — Правой-то рукой застегиваться удобнее! Но потом мировые стандарты коснулись и этой одежды».