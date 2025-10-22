НАВЕРХ
Путин удостоил Михалкова высшей награды России

Президент России Владимир Путин и режиссер Никита Михалков
Президент России Владимир Путин наградил режиссера Никиту Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного, указ опубликован на портале правовых актов.

Михалков получил орден за «выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства», а также за «многолетнюю плодотворную общественную деятельность», говорится в документе.

Путин также направил Михалкову поздравительную телеграмму. В ней он талант кинематографиста, назвав его выдающимся деятелем отечественной и мировой культуры, а также безгранично увлеченным и энергичным человеком.

В документальном фильме «Никита Михалков», который вышел на телеканале «Россия», Путин рассказал о том, что в его дружбе с Михалковым присутствует «химия». Президент назвал режиссера патриотом «в глубоком, содержательном, философском смысле этого слова».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМихалков описал современное искусство анекдотом

Михалков 21 октября отметил 80-летие. Сын поэта Сергея Михалкова прославился в 18 лет благодаря роли в знаковом фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Снимался в фильмах «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Статский советник», «Жмурки».

В качестве режиссера он создал более 20 фильмов, получил множество престижных кинонаград, в том числе «Оскара», «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля и Гран-при фестиваля в Каннах.

