Путин удостоил Михалкова высшей награды России

Президент России Владимир Путин наградил режиссера Никиту Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного, указ опубликован на портале правовых актов.

Михалков получил орден за «выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства», а также за «многолетнюю плодотворную общественную деятельность», говорится в документе.

Путин также направил Михалкову поздравительную телеграмму. В ней он талант кинематографиста, назвав его выдающимся деятелем отечественной и мировой культуры, а также безгранично увлеченным и энергичным человеком.

В документальном фильме «Никита Михалков», который вышел на телеканале «Россия», Путин рассказал о том, что в его дружбе с Михалковым присутствует «химия». Президент назвал режиссера патриотом «в глубоком, содержательном, философском смысле этого слова».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Михалков описал современное искусство анекдотом

Михалков 21 октября отметил 80-летие. Сын поэта Сергея Михалкова прославился в 18 лет благодаря роли в знаковом фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Снимался в фильмах «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Статский советник», «Жмурки».

В качестве режиссера он создал более 20 фильмов, получил множество престижных кинонаград, в том числе «Оскара», «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля и Гран-при фестиваля в Каннах.