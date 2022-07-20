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Михалков описал современное искусство анекдотом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Paul Katzenberger / CC BY-SA 4.0

Режиссер Никита Михалков рассказал анекдот, который, по его мнению, стоит знать, чтобы разбираться в современном искусстве.

Анекдотом Михалков попытался объяснить разницу между инсталляцией и перформансом.

«Если нагадить на дверной порог, позвонить в звонок и сразу убежать, то это инсталляция. А вот если сначала позвонить в дверной звонок, затем нагадить — это перформанс», — сказал режиссер изданию Teleprogramma.pro.

Михалков добавил, что, если все же кто-то не понял юмора, то он советует пересмотреть его выпуск в авторской программе «Бесогон TV» от 2015 года «Поговорим о культуре».

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Обсуждение (2)
Топ комментариев

Alhazred

Что же ты фрайер сдал назад? )))

-Керя-

Что лучше когда доллар стоит 96 копеек или 80 рублей...

niktb

У вас там, травки много! Вот, ее и кушайте, ну, и листики с деревьев!

userkc

считаю опасно вмешиваться в небесную механику, изменение орбиты может изменить орбиты других астероидов,...