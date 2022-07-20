Михалков описал современное искусство анекдотом

Режиссер Никита Михалков рассказал анекдот, который, по его мнению, стоит знать, чтобы разбираться в современном искусстве.

Анекдотом Михалков попытался объяснить разницу между инсталляцией и перформансом.

«Если нагадить на дверной порог, позвонить в звонок и сразу убежать, то это инсталляция. А вот если сначала позвонить в дверной звонок, затем нагадить — это перформанс», — сказал режиссер изданию Teleprogramma.pro.

Михалков добавил, что, если все же кто-то не понял юмора, то он советует пересмотреть его выпуск в авторской программе «Бесогон TV» от 2015 года «Поговорим о культуре».