Ограбление века: что украли из Лувра

Воры под видом рабочих 19 октября проникли в парижский Лувр. Ограбление продлилось всего семь минут, но музей лишился девяти бесценных предметов из французской императорской ювелирной коллекции.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал кражу «ударом по французскому наследию». Стоимость похищенных украшений невозможно оценить — все они тесно связаны с историей страны и фактически бесценны.

Как ограбили Лувр

Грабители проникли в Лувр утром во время открытия музея со стороны набережной Сены, использовав автовышку. Они огородили «зону работ» строительными конусами, поднялись на балкон здания и разрезали окно на втором этаже в галерее Аполлона.

Попав в зал №705, злоумышленники забрали девять из 23 предметов коллекции Наполеона III, после чего спустились обратно и скрылись на скутерах. Тревогу поднял случайный прохожий, который обратил внимание на странное поведение «рабочих».

При этом грабители не тронули витрину с самыми ценными камнями. Например, на месте остался бриллиант «Регент» весом более 140 каратов, а также алмаз «Великий Санси» весом 55 карат. Скорее всего, их не взяли, потому что настолько узнаваемые драгоценности невозможно продать.

Исчезнувшие украшения тоже невозможно продать в силу их известности, однако они содержат множество небольших драгоценных камней. Такие изделия можно разобрать или переплавить, после чего реализовать украденное на черном рынке не составит особого труда.

Что украли

Грабители унесли диадему, ожерелье и серьги из сапфирового гарнитура королевы Марии-Амалии и Гортензии де Богарне. Украшения были созданы в начале XIX века, они инкрустированы необработанными цейлонскими сапфирами, бриллиантами и оправлены в золото.

Из изумрудного гарнитура императрицы Марии-Луизы были похищены ожерелье и серьги. Изготовленное ювелиром Франсуа-Реньо Нито ожерелье состоит из 32 изумрудов и 1138 бриллиантов. Серьги инкрустированы шестью изумрудами и 108 бриллиантами.

Также были похищены диадема из жемчуга и бриллиантов, брошь и большой бриллиантовый бант для корсажа императрицы Евгении. Бант для корсажа, изготовленный в 1860 году, состоит из 2634 бриллиантов, оправленных в серебро и золото.

Диадему в 1853 году создал придворный ювелир Александр-Габриэль Лемонье. Ее украшают 212 жемчужин и 1998 бриллиантов. Императрица предпочитала носить ее вместо неудобной короны, изделие увековечено на парадном портрете Евгении

Что удалось найти

Один из похищенных предметов полиция нашла — корону императрицы Евгении. Скорее всего, преступники в какой-то момент поняли, что внутри драгоценности маячок для отслеживания, после чего избавились от нее, бросив прямо на улице.

Корона была изготовлена ювелиром Александром-Габриэлем Лемонье в 1855 году для Евгении де Монтихо — супруги императора Наполеона III. Она украшена 1354 бриллиантами и 56 изумрудами, в качестве оправы использовалось желтое золото.