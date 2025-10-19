НАВЕРХ
Десятки людей отравились в Улан‑Уде едой из магазина

Десятки людей отравились готовой едой в Улан-Удэ, 40 из них госпитализированы, сообщила зампред правительства Бурятии, министр здравоохранения региона Евгения Лудупова.

«Зарегистрировано 49 случаев, из них 11 лабораторно подтвержденных случаев сальмонеллеза. Сорок больных госпитализированы, из них 22 ребенка, один человек в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Медики работают в усиленном режиме», — написала Лудупова в своем телеграм-канале.

По данным Роспотребнадзора, заболевшие употребляли готовые блюда производства ООО «Восток», приобретенные в торговой сети «Николаевский». Работа предприятия приостановлена.

По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела о массовом отравлении в Улан-Удэ.

