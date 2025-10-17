Самый знаменитый Cadillac. ФОТО

Президенты, папы римские, кинозвезды и другие знаменитости выбирали автомобили Cadillac как образец американской роскоши. А символом мечты и успеха стал розовый Cadillac короля рок-н-ролла Элвиса Пресли.

Первый розовый Cadillac Fleetwood Sixty Special Пресли купил в 1955 году после успеха сингла «Baby, Let’s Play House» («Детка, давай поиграем в семью»), впервые попавшего в национальный чарт. Причем в композиции афроамериканского блюзового певца Артура Гантера он изменил строчку «You may get religion» («Ты можешь уверовать») на «You may have a pink Cadillac» («У тебя может быть розовый Cadillac») в том же значении — как о чем-то желаемом, но невозможном.

Это была машина 1954 года выпуска, и Элвис с группой Blue Moon Boys колесил по ней по стране. Но через полгода на трассе у автомобиля загорелись изношенные тормозные колодки. Музыканты успели выпрыгнуть, а розовый Cadillac сгорел.

«Потом у меня было много-много хороших машин, но лучше той первой, не было», — говорил Пресли.

Пресли сразу же купил такой же Cadillac Fleetwood Sixty Special, но синего цвета и подарил маме. По легенде, обмывая автомобиль по морской традиции, он разбил о капот бутылку красного вина. «Кадиллак» получил вмятину и въевшееся пятно.

Сосед Пресли вызвался исправить повреждения, а также покрасил автомобиль в собственный розовый, назвав цвет Elvis rose. Элвис назвал машину в честь мамы — «Глэдис». Но так как у нее не было прав, сам ездил на ней. Впоследствии на ней ездил друг и менеджер певца Джо Эспозито. Именно этот Cadillac теперь находится в постоянной экспозиции музея Элвиса в Грейсленде.

Третий розовый Cadillac — уже Coupe de Ville1961 года — появился у Пресли через несколько лет, когда он стал мировой знаменитостью. Это был уже один из тысячи «Кадиллаков», которые за свою жизнь купил король рок-н-ролла.

Об истории Cadillac

Cadillac выпустил первый автомобиль 17 октября 1902 года. Это часть компании, основанной Генри Фордом, которую он покинул из-за разногласий с инвесторами. Финансист Уильям Мерфи пригласил инженера Генри Лиланда. Новая фирма получила имя в честь исследователя и колониального администратора, основателя Детройта. Антуана Ломе де Ла Мот-Кадильяка.

Первый автомобиль Cadillac — Model A — был практически идентичен Ford Model A выпуска 1903 года. Но настоящую известность фирме принесла модель D выпуска 1905 года. Это был пятиместный автомобиль с деревянным кузовом и четырехцилиндровым двигателем.

Cadillac Model A 1903 года Фото : Wikipedia

Одно из важнейших достижений Cadillac — унификация запасных частей, до этого детали автомобилей при замене приходилось дорабатывать разными способами.

Компания первой в мире использовала стальную крышу, автоматическую коробку передач, кондиционер и электрический стартер. Причем «автомат» и кондиционер стали устанавливать еще в 1941 году.