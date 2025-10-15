НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Налоговый вычет стал доступен на «Госуслугах»

Источник:
Sibnet.ru
92 0

Налоговые вычеты теперь можно оформить на «Госуслугах», не переходя на сторонние сервисы, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

«Сервис позволяет человеку последовательно пройти этапы оформления, а также получить исчерпывающую информацию о том, какие существуют виды налоговых вычетов», — цитирует Григоренко ТАСС.

Налоговый вычет — это сумма, на которую уменьшается налогооблагаемая база при соблюдении определенных условий. Также это возможность частично вернуть налог на доходы, уплаченный ранее.

Например, налоговый вычет можно получить за покупку недвижимости, оплату лечения, оформление ипотечного кредита, обучение ребенка.

Как удалить аккаунт на «Госуслугах»
Еще по теме
ChatGPT разрешат генерацию эротики
Новая функция появилась на «Госуслугах»
Павел Дуров написал пост о свободе интернета в свой день рождения
Минцифры не планирует отключать интернет в России
смотреть все
Хайтек #Интернет #Деньги
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
7810
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
8191
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
27194
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
44142
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
132814
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
131313
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
164659
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
154774
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2757953
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
180565
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Аномальные морозы придут в регионы Сибири
Объект 3I/ATLAS внезапно стал извергать водную струю
Искавший червей рыбак нашел клад с 20 тысячами монет и украшений
Что находится под Россией с обратной стороны Земли
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Топ комментариев

KENTSeryga

Я думаю накрутили как раз на грозный сити. Если даже вся Чечня за них проголосовала, то сомневаюсь что...

Удавиков

весь Мир подыгрывает маразму самовлюблённого старика

-Керя-

По совету друзей решил купить автомобиль Москвич 3 последней модели

Uynachalnica

Демократия! Для выбора президента, достаточно в телевизор кивнуть. А тут вам выбор дали! Можете выбирать!