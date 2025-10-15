Налоговый вычет стал доступен на «Госуслугах»

Налоговые вычеты теперь можно оформить на «Госуслугах», не переходя на сторонние сервисы, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

«Сервис позволяет человеку последовательно пройти этапы оформления, а также получить исчерпывающую информацию о том, какие существуют виды налоговых вычетов», — цитирует Григоренко ТАСС.

Налоговый вычет — это сумма, на которую уменьшается налогооблагаемая база при соблюдении определенных условий. Также это возможность частично вернуть налог на доходы, уплаченный ранее.

Например, налоговый вычет можно получить за покупку недвижимости, оплату лечения, оформление ипотечного кредита, обучение ребенка.