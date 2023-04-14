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Как удалить аккаунт на «Госуслугах»

Источник:
Sibnet.ru
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Бывают ситуации, когда необходимо удалить учетную запись на портале «Госуслуг». Разбираемся — как правильно выполнить деактивацию аккаунта. Инструкция немного отличается для сайта и мобильного приложения.

Как удалить аккаунт в веб-версии «Госуслуг»

На сайте «Госуслуг» кнопка удаления учетной записи находится в разделе «Профиль». Чтобы попасть в профиль через браузер, необходимо зайти на главную страницу сайта www.gosuslugi.ru, нажать «Войти», указать логин и пароль.

Затем, кликнув по своему имени или иконке (в правом верхнем углу), через отрывшееся меню перейти в «Профиль». Откроется учетная запись пользователя. Кнопка удаления аккаунта находится в самом низу.

Удаление учетной записи на «Госуслугах»
Фото: © скриншот сайта «Госуслуги»

После клика по «Удалить учетную запись» на экране появится предупредительное сообщение о том, что все данные будут удалены, а ниже строка для ввода пароля.

Останется ввести пароль от личного кабинета «Госуслуг» и подтвердить операцию. Аккаунт деактивируется. Все документы, справки, выписки, ответы из ведомств будут удалены без возможности восстановления.

Как удалить аккаунт «Госуслуг» в приложении

Удалить профиль «Госуслуг» в мобильном приложении еще проще — нужно зайти в личный кабинет и выбрать кнопку «Профиль» в нижнем правом углу.

Удаление аккаунта
Фото: © Sibnet.ru

После этого нужно кликнуть по самому верхнему меню, в котором написаны ФИО пользователя — откроется «Настройка учетной записи». В самом низу находится кнопка «Удалить профиль».

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Как удалить аккаунт «Госуслуг» без захода в личный кабинет

Самостоятельно удалить профиль «Госуслуг» без захода в учетную запись невозможно. Для этого потребуется посетить один из центров обслуживания или центр «Мои документы» (МФЦ).

Все доступные центры можно посмотреть на официальном сайте, перейдя по этой ссылке

Чтобы специалисты смогли удалить аккаунт, потребуется взять с собой паспорт и СНИЛС. 

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