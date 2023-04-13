Договор дарения: как правильно переписать квартиру на жену

Как переписать квартиру на жену? Или другого родственника? Самый простой вариант — договор дарения, который не потребует уплаты налогов и оформления фиктивной сделки купли-продажи.

Использовать договор дарения

Дарственная на недвижимость проста в оформлении и безвозмездна, близким родственникам платить налог не нужно, даже если недвижимость передается сразу после покупки. В случае с супругой, если брак заключен официально, это самый подходящий способ переписать квартиру на жену.

Однако в отличие от завещания, дарение является двусторонним договором, который требует согласия одаряемого. Поэтому между сторонами заключается специальный договор дарения.

Но одного договора недостаточно, сделку нужно обязательно зарегистрировать в Росреестре. Если написать дарственную, но не зарегистрировать ее, договор будет считаться незаключенным.

При этом Росреестр регистрирует не сам договор дарения, а переход права собственности на недвижимое имущество другому человеку на основании заключенного договора.

Важно, чтобы дарственная была безвозмездной сделкой — при наличии каких-либо дополнительных обязательств в документе ее признают мнимой или притворной.

Для оформления дарственной необходимо, чтобы супруг считался полностью дееспособным, на него не оказывалось физического или психологического воздействия. Иначе в дальнейшем сделку можно будет оспорить в суде.

Закон об электронных повестках, принятый в апреле, ввел для уклонистов ряд ограничений — в частности, они не смогут поставить недвижимость на кадастровый учет и зарегистрировать права собственности.

Как оформить договор

Договор дарения можно оформить в простой письменной или нотариальной форме. Нотариальная форма рекомендуется в случае, если договор заключается между лицами, не состоящими в родственных отношениях. Например, если брак гражданский, нотариальная форма предпочтительнее.

Нотариальное заверение договора также нужно в случае, если в дар передается только доля в квартире или если у квартиры несколько собственников. Подарить долю можно только в случае, если она выделена в натуральном виде.

В договоре дарения должны быть указаны технические параметры недвижимости, адрес квартиры, общая площадь.

Если квартира принадлежит единственному собственнику и переписывается на жену, с которой заключен официальный брак, достаточно составить договор в простой письменной форме, подписать его и ехать в Росреестр. Часто МФЦ предоставляет услугу оформления договора. Для гарантии исключения ошибок, можно воспользоваться таким вариантом.

Какие документы потребуются

паспорта супругов

технические и кадастровые документы на жилплощадь

справка о составе семьи

свидетельство, подтверждающее право собственности

выписка из ЕГРН

выписка из финансово-лицевого счета и домовой книги

Если квартира приобретена в ипотеку обоими супругами после регистрации отношений, то для ее переоформления на жену понадобится взять разрешение финансовой организации, в которой оформлен кредит.



При вложенном материнском капитале потребуется сначала выделить доли детям, а затем переписать на жену оставшуюся часть квартиры.