Спрос на таксистов вырос на 17%

Спрос на сотрудников такси по итогам третьего квартала 2025 года вырос на 17% год к году. Конкуренция за водителей стимулирует развитие онлайн-сервисов перевозок и технологий искусственного интеллекта, сообщила платформа «Авито Работа».

Отмечается, что средняя зарплата в категории «Такси, транспорт и логистика» достигла 93 тысяч рублей в месяц, что на 12% выше, чем годом ранее. Компании для автоматизации найма активно используют чат-ботов. Они автоматически обрабатывают обращения из всех источников, находят соискателей и сопровождают их до выхода на работу.

Это снижает нагрузку HR-сотрудников, при этом обычно время отклика работодателя составляет не более часа, а 69% кандидатов выбирают форму общения в виде переписки с работодателем.

ИИ играет ключевую роль в процессе трудоустройства — 19% соискателей используют его при написании резюме, а 70% считают, что это увеличило их шансы на трудоустройство. Работодатель тоже остается в плюсе — искусственный интеллект уменьшает сроки найма и повышает число откликов в трудоустройство.