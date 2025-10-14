Microsoft перестала поддерживать Windows 10

Американская корпорация Microsoft прекратила поддержку Windows 10 –операционная система перестанет получать обновления, в том числе, в части защиты от вирусов.

Окончание поддержки «десятки» затронуло миллионы пользователей по всему миру. По данным сервиса StatCounter на сентябрь 2025 года, эта версия операционки была установлена почти на 41% всех компьютеров с Windows.

«После 14 октября 2025 года ваш компьютер под управлением Windows 10 больше не будет получать обновления для системы безопасности. Без дальнейших обновлений программного обеспечения и системы безопасности, ваш компьютер будет подвержен большему риску заражения вирусами и вредоносными программами», — говорится на сайте Microsoft.

Тем, кто опасается киберугроз и нестабильной работы ОС после 14 октября, корпорация предложила на выбор три варианта.

Первый вариант – бесплатно обновиться до Windows 11. Для этого ПК должен соответствовать минимальным требованиям.

Второй вариант – купить новый компьютер с предустановленной Windows 11.

Третий вариант – зарегистрироваться в программе расширенных обновлений безопасности (ESU), дающей возможность получать апдейты системы еще год – до 13 октября 2026-го. В США доступ к этой программе стоит 30 долларов, а для жителей Евросоюза подключение к ней бесплатно.

В России Microsoft прекратила деятельность в 2022 году, поэтому для бесплатной регистрации в ESU россиянам придется поменять регион в Windows. Инструкции как это сделать можно найти в сети.