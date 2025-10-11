Финские ученые из Университета Ювяскюля составили эмоциональную карту национальных гимнов. Самым грустным оказался гимн Японии.

Гимны 176 стран мира были ранжированы по эмоциональной шкале с помощью искусственного интеллекта и специального инструмента MIR Toolbox, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Scientific Reports.

Нейросеть на основе темпа, громкости, ритма и других музыкальных параметров оценила степень интенсивности различных вызываемых ими чувств, в число которых вошли радость, нежность, грусть, гнев, страх, тревога, бодрость.

В топ-3 самых грустных по оценке ИИ вошли гимны Японии, Израиля и Лихтенштейна. При этом гимн Японии оказался не только самым печальным среди всей выборки, но и одним из самых приятных по музыкальным гармоникам.

Гимн Японии основан на стихотворении в традиционном японском стиле вака, созданном в эпоху Хэйан. Это древнейший в мире текст государственного гимна, при этом его музыка была официально утверждена только в 1999 году.

В целом исследователи обнаружили связи между культурными особенностями стран и эмоциональной окраской мелодий. Так, в странах с иерархической структурой власти гимны оказались более энергичными, а в индивидуалистических обществах — более нежными.