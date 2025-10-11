НАВЕРХ
Выбран самый грустный национальный гимн

Sibnet.ru
Финские ученые из Университета Ювяскюля составили эмоциональную карту национальных гимнов. Самым грустным оказался гимн Японии.

Гимны 176 стран мира были ранжированы по эмоциональной шкале с помощью искусственного интеллекта и специального инструмента MIR Toolbox, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Scientific Reports.

Нейросеть на основе темпа, громкости, ритма и других музыкальных параметров оценила степень интенсивности различных вызываемых ими чувств, в число которых вошли радость, нежность, грусть, гнев, страх, тревога, бодрость.

В топ-3 самых грустных по оценке ИИ вошли гимны Японии, Израиля и Лихтенштейна. При этом гимн Японии оказался не только самым печальным среди всей выборки, но и одним из самых приятных по музыкальным гармоникам.

Гимн Японии основан на стихотворении в традиционном японском стиле вака, созданном в эпоху Хэйан. Это древнейший в мире текст государственного гимна, при этом его музыка была официально утверждена только в 1999 году.

В целом исследователи обнаружили связи между культурными особенностями стран и эмоциональной окраской мелодий. Так, в странах с иерархической структурой власти гимны оказались более энергичными, а в индивидуалистических обществах — более нежными.

