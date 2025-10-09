НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Организатор шоу группы «Ленинград» в Новосибирске оштрафован за мат

Источник:
Sibnet.ru
231 2

Мировой судья в Новосибирске оштрафовал организатора концерта группы «Ленинград» на 40 тысяч рублей за мат на выступлении, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона. 

Концерт группы «Ленинград» состоялся на ледовой арене в Новосибирске 30 мая 2025 года. На концерте прозвучали песни, «содержащие нецензурную брань». Мировой суд решил, что организатор — компания «Ф ИКС 9» — не обеспечила исполнение закона, который запрещает мат при публичном исполнении произведения искусства.

Защитник компании «Ф ИКС 9» направил жалобу в Кировский районный суд, он утверждает, что в действиях организации отсутствует состав административного правонарушения. Жалоба будет рассмотрена 5 ноября 2025 года.

Еще по теме
Зафиксирован сигнал телефона главы пропавшей красноярской семьи
Почти 50 детей погибли в Индонезии при обрушении исламской школы
Туристы сорвались с вулкана на Камчатке, двое погибли
Оба пилота разбившегося в Красноярском крае Ан-2 погибли
смотреть все
ЧП #Происшествия #Новосибирск #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Глава победившей в Чехии партии выступил против Украины
Женщина впервые будет премьер‑министром Японии
Xiaomi 17 Pro Max стал самым мощным Android-смартфоном в мире
Путин заявил, что поставка Киеву Tomahawk разрушит связи с США
Обсуждение (2)
Картина дня
Импульс саммита Путина и Трампа на Аляске исчерпан
Россия расторгла соглашение с США об утилизации плутония
Принят проект об обязательных отработках для выпускников медвузов
Адам Кадыров открыл спорткомплекс имени себя
О самом главном
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Может и ее обязать свое лечение оплачивать? А то не по скрепному получается, одних она пытается заставить...

Uynachalnica

Комплекс имени себя - тут и добавить нечего.

evgen17

Давайте обяжем таких крыс оплачивать хотя бы лечение онкологическим детям?

Uynachalnica

Не ну а чо? Даже Ленин про каждую кухарку говорил.