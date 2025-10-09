Организатор шоу группы «Ленинград» в Новосибирске оштрафован за мат

Мировой судья в Новосибирске оштрафовал организатора концерта группы «Ленинград» на 40 тысяч рублей за мат на выступлении, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Концерт группы «Ленинград» состоялся на ледовой арене в Новосибирске 30 мая 2025 года. На концерте прозвучали песни, «содержащие нецензурную брань». Мировой суд решил, что организатор — компания «Ф ИКС 9» — не обеспечила исполнение закона, который запрещает мат при публичном исполнении произведения искусства.

Защитник компании «Ф ИКС 9» направил жалобу в Кировский районный суд, он утверждает, что в действиях организации отсутствует состав административного правонарушения. Жалоба будет рассмотрена 5 ноября 2025 года.